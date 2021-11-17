بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

2021-11-17 / 3:59 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة عتماد اللغة الأمازيغية ولغة الإشارة في التصريح الحكومي.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الاربعاء، أنه تقرر ابتداء من اليوم اعتماد الأمازيغية ولغة الاشارة في التصريح الحكومي.

وأضتف بايتاس، أن جميع الندوات الصحفية التي تلي اجتماع الحكومة سيتم ترجمتها الى الأمازيغية ولعة الاشارة، لتتمكن شريحة كبيرة من المواطنين متابعتها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة…

2021-11-17 / 4:56 مساءً
Photo of الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن…

2021-11-17 / 3:47 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن المرض ونظام المعاشات

الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن…

2021-11-17 / 2:58 مساءً
Photo of “البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

“البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

2021-11-17 / 2:43 مساءً
Photo of بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

2021-11-17 / 2:28 مساءً
Photo of أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية الاجتماعية”

أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية…

2021-11-17 / 2:13 مساءً
Photo of الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات البلدين

الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات…

2021-11-17 / 12:59 مساءً
Photo of برادة يستعرض تداعيات كورونا ويقدم الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني

برادة يستعرض تداعيات كورونا ويقدم الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني

2021-11-17 / 12:38 مساءً
Photo of “التقدم والاشتراكية” يدعو الى التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة

“التقدم والاشتراكية” يدعو الى التوجه نحو الاعتماد على الطاقات…

2021-11-17 / 11:35 صباحًا
Photo of الPPS: صوتنا ضد قانون مالية 2022 لأنه مشروع مخيب للآمال

الPPS: صوتنا ضد قانون مالية 2022 لأنه مشروع مخيب…

2021-11-17 / 9:15 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق