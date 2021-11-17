بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

هبة بريس - الرباط

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة عتماد اللغة الأمازيغية ولغة الإشارة في التصريح الحكومي.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الاربعاء، أنه تقرر ابتداء من اليوم اعتماد الأمازيغية ولغة الاشارة في التصريح الحكومي.

وأضتف بايتاس، أن جميع الندوات الصحفية التي تلي اجتماع الحكومة سيتم ترجمتها الى الأمازيغية ولعة الاشارة، لتتمكن شريحة كبيرة من المواطنين متابعتها.

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