الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

2021-11-17 / 3:47 مساءً
0
هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بانكول أديوي، المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الذي كان مرفوقا وفد هام.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن “المباحثات بين المسؤولَين تركزت حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في مختلف عمليات حفظ السلام في القارة منذ سنوات الستينيات تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك المبادرات الإنسانية ومنها إقامة مستشفيات عسكرية وطبية-جراحية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المسؤولين تطرقا أيضا للمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة على الخصوص بتجربة القوات المسلحة الملكية في مجال حفظ السلم، والتكوين ومساهمة القوات المسلحة الملكية في القاعدة اللوجستية القارية للاتحاد الإفريقي في دوالا بالكاميرون.

وتابع البلاغ أن المسؤولين أشادا بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل السلم والاستقرار والأمن في إفريقيا.

وقد جرت هذه الزيارة بحضور السفير محمد العروشي المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي، والملحق العسكري، البحري والجوي بسفارة المملكة المغربية بأديس أبابا، والمستشار العسكري للبعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

2021-11-17 / 3:59 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن المرض ونظام المعاشات

الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن…

2021-11-17 / 2:58 مساءً
Photo of “البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

“البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

2021-11-17 / 2:43 مساءً
Photo of بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

2021-11-17 / 2:28 مساءً
Photo of أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية الاجتماعية”

أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية…

2021-11-17 / 2:13 مساءً
Photo of الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات البلدين

الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات…

2021-11-17 / 12:59 مساءً
Photo of برادة يستعرض تداعيات كورونا ويقدم الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني

برادة يستعرض تداعيات كورونا ويقدم الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني

2021-11-17 / 12:38 مساءً
Photo of “التقدم والاشتراكية” يدعو الى التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة

“التقدم والاشتراكية” يدعو الى التوجه نحو الاعتماد على الطاقات…

2021-11-17 / 11:35 صباحًا
Photo of الPPS: صوتنا ضد قانون مالية 2022 لأنه مشروع مخيب للآمال

الPPS: صوتنا ضد قانون مالية 2022 لأنه مشروع مخيب…

2021-11-17 / 9:15 صباحًا
Photo of وزير الخارجية التونسي السابق يستغرب من موقف بلاده في مجلس الأمن

وزير الخارجية التونسي السابق يستغرب من موقف بلاده في…

2021-11-16 / 10:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق