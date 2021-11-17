الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بانكول أديوي، المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الذي كان مرفوقا وفد هام.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن “المباحثات بين المسؤولَين تركزت حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في مختلف عمليات حفظ السلام في القارة منذ سنوات الستينيات تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك المبادرات الإنسانية ومنها إقامة مستشفيات عسكرية وطبية-جراحية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المسؤولين تطرقا أيضا للمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة على الخصوص بتجربة القوات المسلحة الملكية في مجال حفظ السلم، والتكوين ومساهمة القوات المسلحة الملكية في القاعدة اللوجستية القارية للاتحاد الإفريقي في دوالا بالكاميرون.

وتابع البلاغ أن المسؤولين أشادا بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل السلم والاستقرار والأمن في إفريقيا.

وقد جرت هذه الزيارة بحضور السفير محمد العروشي المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي، والملحق العسكري، البحري والجوي بسفارة المملكة المغربية بأديس أبابا، والمستشار العسكري للبعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.

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