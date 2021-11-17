بايتاس: تخفيف إجراءات كورونا رهين بتحسن الوضعية الوبائية

هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن تخفيف إجراءات كورونا رهين بتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن التخفيف يبقى رهين بتحسن الوضعية الوبائية، فطبيعي تخفيف التدابير المتخذة كلما كانت الوضعية مطمئنة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد اللقاحات الموزعة بلغت 48 مليون جرعة واحدة من التلقيح ، و 25 مليون بجرعتين، لافتا الى أن المغاربة يعيشون اليوم حياة طبيعية ومشددا على أن الجميع مطالب بالحفاظ على هذه المكتسبات.

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