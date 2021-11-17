بايتاس: تخفيف إجراءات كورونا رهين بتحسن الوضعية الوبائية

2021-11-17 / 3:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن تخفيف إجراءات كورونا رهين بتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن التخفيف يبقى رهين بتحسن الوضعية الوبائية، فطبيعي تخفيف التدابير المتخذة كلما كانت الوضعية مطمئنة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد اللقاحات الموزعة بلغت 48 مليون جرعة واحدة من التلقيح ، و 25 مليون بجرعتين، لافتا الى أن المغاربة يعيشون اليوم حياة طبيعية ومشددا على أن الجميع مطالب بالحفاظ على هذه المكتسبات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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