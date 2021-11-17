بعد ترشحه.. نجل القذافي يدعو الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات

2021-11-17 / 2:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، اليوم الأربعاء، كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وشدد سيف الإسلام، في أول بيان له بعد تقديم أوراق ترشحه، “على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية”، مشيرا إلى أنه لن يتمكن أحد من التصويت ولا من المشاركة ولا من اتخاذ القرار بدونها.

وأضاف أن “بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم لصناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، وتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة، للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها، وإعادتها لمكانتها الأولى بين الدول”، داعيا إلى “تحقيق حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى واستعادة الاستقرار والسلام والازدهار والتعايش الأخوي والوئام المجتمعي”.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر المقبل، كما قدم خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. حذاري حذاري أيها الأشقاء الليبيون أبناء القذافي يحملون في أعماق أنفسهم الحقد على أغلب الليبيين هذا الحقد نابع من ثقافة القبيلة واللذي يفرض على صاحب الدم الثأر والحالة هنا متععظة ومتنوعة ففيها الأب والإخوان وتشريد العائلة ونزع الممتلكات وأخيرا نزع السلطة. إذن فلا يمكن لأي عاقل أن يقبل ترشيحه فكيف بالتصويت لصالحه.

  3. لاحول،اصبح،المجرمون يترشحون لرءاسة،الدول العربية،والاسلامية، وافيقو،الشعوب العربية،الناءمة فيقو،من سباتكم،،وحاربوا المجرمين،القتلة،وحاكموهم،قبل أن يحاكمكم،الله، يا عقول العصافير،،

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