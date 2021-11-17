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أمن البيضاء يوقف شخصين متلبسين بالنصب على سيدة

2021-11-17 / 1:43 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 16 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر معا 58 سنة، كلاهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال والسرقة الموصوفة.

وكان المشتبه فيهما قد حاولا تعريض سيدة للنصب والاحتيال عن طريق إيهامها بتأجيرها شقة في ملك الغير مقابل سومة كرائية تفضيلية، حيث تم توقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة عقد مزور لكراء المنزل المذكور، كما تم العثور بحوزتهما على 12 ختما مزورا ودفتر شيكات في اسم الغير وبطاقة تعريفية مزيفة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن الجديدة والمحمدية والدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال والسرقة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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