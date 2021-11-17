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الملك محمد السادس

الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات البلدين

2021-11-17 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

جدد رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، حرص موريتانيا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبيهما الشقيقين.

وجاء في برقية تهنئة وجهها رئيس موريتانيا اليوم الأربعاء إلى العاهل المغربي، حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، :”صاحب الجلالة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء“.

وأضاف الرئيس الموريتاني:”كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين. وتفضلوا، صاحب الجلالة والأخ العزيز، بقبول أسمى آيات التقدير“.

ويشار أن العلاقات المغربية الموريتانية تسير في منحى إيجابي خلال الأشهر الماضية بالرغم من محاولة الجزائر ومرتزقة البوليساريو الاصطياد في الماء العاكر بسبب محاولاتهما إقحام موريتانيا في ملف قضية الصحراء المغربية وهو الأمر الذي عجزا عنه الطرفين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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