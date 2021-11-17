برادة يستعرض تداعيات كورونا ويقدم الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني

2021-11-17 / 12:38 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد محمد برادة وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد برادة، على أن جائحة كورونا أدت إلى خلق بيئة غير سليمة على مستوى الاقتصاد، كأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها على الاقتصاد العالمي كونها أدت إلى تجميد شبه كلي للآلة الإنتاجية (أزمة العرض)، بالإضافة إلى ذلك، فقد طرأت في سياق العولمة التي تتميز بترابطات مفتقرة لأي صورة من صور التضامن.
وأضاف الاستاذ المحاضر خلال ندوة علمية احتضنها المدرج المركزي لكلية الاقتصاد والتدبير بحضور الاستاذة خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الاول بسطات، تحت عنوان “ما بعد جائحة كورونا، نحو نموذج جديد للاقتصاد العالمي؟” ( أضاف)أن جائحة كورونا أسفرت عن أزمة صحية تعتبر ذات حدة و سرعة انتشار مهمتين، نتج عنها جو من انعدام الثقة و الشك و القلق.

وركز الأستاذ محمد برادة الذي كان يشتغل سفيرا للمغرب بفرنسا ومدير عام للمكتب الشريف للفوسفاط وشركة الخطوط الملكية المغربية، ( ركز) في هذا الجانب على ثقل مديونية المقاولات الصغرى، حيث ينبغي تقويم الأسواق المالية من أجل تمويل تلك التي تواجه صعوبات متواصلة، مشيدا بالإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني لمواجهة الأزمة.

وفيما يتعلق باختلالات النموذج التنموي الوطني، أكد الاستاذ المحاضر أن الأمر يتعلق هنا بالقدرة المحدودة للاستثمار على خلق فرص الشغل من الناحية الكمية و النوعية. كما أن نموذج النمو الاقتصادي غير متحكم به، و يساهم في تعميق التفاوتات الاجتماعية. ناهيك عن أثر الأمية و ضعف التعليم الأولي.

وفيما يخص الفرص المتاحة للمغرب، أكد الأستاذ برادة على ضرورة تشجيع الاستثمارات في سياق الأزمة، ذلك من أجل تحديث و استدامة الآلة الإنتاجية الوطنية للحد من الواردات. و في هذا الإطار، ينبغي توجيه الاهتمام إلى الاستثمار في رأس المال اللامادي لتطوير إنتاجية النسيج الاقتصادي.

هذا و أوصى الاستاذ محمد برادة بالرجوع إلى التخطيط الاستراتيجي، و خلق سلاسل القيمة الجهوية، داعبا إلى الاهتمام برفاه الإنسان و تقوية روح التضامن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

2021-11-17 / 3:59 مساءً
Photo of الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن…

2021-11-17 / 3:47 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن المرض ونظام المعاشات

الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن…

2021-11-17 / 2:58 مساءً
Photo of “البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

“البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

2021-11-17 / 2:43 مساءً
Photo of بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

2021-11-17 / 2:28 مساءً
Photo of أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية الاجتماعية”

أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية…

2021-11-17 / 2:13 مساءً
Photo of الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات البلدين

الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات…

2021-11-17 / 12:59 مساءً
Photo of “التقدم والاشتراكية” يدعو الى التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة

“التقدم والاشتراكية” يدعو الى التوجه نحو الاعتماد على الطاقات…

2021-11-17 / 11:35 صباحًا
Photo of الPPS: صوتنا ضد قانون مالية 2022 لأنه مشروع مخيب للآمال

الPPS: صوتنا ضد قانون مالية 2022 لأنه مشروع مخيب…

2021-11-17 / 9:15 صباحًا
Photo of وزير الخارجية التونسي السابق يستغرب من موقف بلاده في مجلس الأمن

وزير الخارجية التونسي السابق يستغرب من موقف بلاده في…

2021-11-16 / 10:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق