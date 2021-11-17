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قطاع العقار يسجل انخفاضا في الأسعار بـ 5,5 %

2021-11-17 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس

انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 5,5 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأوضحت المؤسستان في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الثالث من سنة 2021، أن هذا التراجع في الأسعار يعزى إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 6,3 في المائة، والقطع الأراضية بـ 3,7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 9,5 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض المعاملات يشمل تراجعا بنسبة 17,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و3,2 في المائة بالنسبة للقطع الأرضية، و10,6 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.

وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار الأصول السكنية يعكس تراجع الأسعار بنسبة 7,4 في المائة بالنسبة للشقق، و7,1 في المائة بالنسبة للفيلات و1,3 في المائة بالنسبة للمنازل. وبخصوص المبيعات، فإن تراجعها يعزى إلى انخفاض بنسبة 19 في المائة بالنسبة للشقق، و14,9 في المائة بالنسبة للفيلات، و21,1 في المائة بالنسبة للمنازل.

وفي ما يتعلق بالعقارات ذات الاستعمال المهني، فإن تطور أسعارها ناتج عن انخفاض بنسبة 13,8 في المائة بالنسبة للمكاتب، و8,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. أما بالنسبة للمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا سواء بالنسبة للمكاتب أو المحلات التجارية.

وحسب المدن، فقد سجلت الأسعار انخفاضا، على أساس فصلي، بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة، بنسب 1,8 و0,3 و1,1 في المائة تواليا، فيما سجلت ارتفاعا بمراكش بنسبة 3,3، مقارنة بالفصل السابق.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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