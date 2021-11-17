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بعد الفوز على غينيا.. خاليلوزيتش: “حققنا مسارا استثنائيا”

2021-11-17 / 10:54 صباحًا
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هبة بريس

عبر مدرب المنتخب الوطني المغربي عن سعادته عقب الاداء الذي قدمه لاعبوه أمام منتخب غينيا، وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات في تصفيات المونديال، وقال ” انهينا التصفيات بشكل جيد ونجحنا في تحقيق فوز جديد مكننا من تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع المباريات”.

ووصف الناخب الوطني فوز أسود لأطلس، على منتخب غينيا 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما بملعب مولاي عبد الله بالرباط، بالفوز المستحق، وقال ” أعتقد أن فوز اليوم كان مستحقا، نظير ما قدمه اللاعبون”، وزاد ” يجب تهنئة اللاعبين وأن سعيد بثائية أيوب الكعبي، وريان مايي، هذا الأخير الذي يطور مستواه يوما بعد يوم، وأنا سعيد لذلك”.

وأشار خاليلوزتش، أنا ما قدمه المنتخب الوطني الأول في التصفيات يعتبر استثنائيا، مشددا على ضرورة المواصلة على نفس الوتيرة والتأكيد على ذلك في نهائيات كأس أمم إفريقيا،وقال ” أعتقد أننا قدمنا مسيرة استثنائية في التصفيات، ويجب علينا التأكد في كاس إفريقيا” واسترسل ” تنتظرنا مباريات قوية في كأس أمم إفريقي ويجب علينا أن نون في الموعد دون أن ننسى مباراة الدور الفاصل المؤهلة لمونديال قطر، حيث سنكون أمام منافسة من مستوى أعلى”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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