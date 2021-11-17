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القنيطرة.. توقيف شخص وحجز 6 آلاف قرص طبي مخدر بحوزته

2021-11-17 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية تهريب وترويج شحنة من المؤثرات العقلية تتكون من ستة آلاف قرص طبي مخدر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة على مستوى محطة الاستراحة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز شحنة المؤثرات العقلية، المكونة من أقراص “ريفوتريل” الطبية المخدرة.

وقد تم ، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تفكيك شبكات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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