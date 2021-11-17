الصورة تعبيرية

منذ تفشي الجائحة.. هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية

2021-11-17 / 9:55 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

سجلت هولندا أعلى حصيلة أسبوعية في عدد مصابي فيروس كورونا، بواقع 110 آلاف و558.

وحسب معطيات المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، فإن البلاد شهدت أعلى حصيلة أسبوعية في الإصابات منذ تفشي الجائحة.

وأشارت المعطيات إلى زيادة في حصيلة هذا الأسبوع بمعدل أكثر من 44 بالمئة، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد المصابين، 20 ألفا و252، في الساعات الـ24 الأخيرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد ترشحه.. نجل القذافي يدعو الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات

بعد ترشحه.. نجل القذافي يدعو الليبيين إلى المشاركة في…

2021-11-17 / 2:08 مساءً
Photo of ميركل: الوضع الوبائي في ألمانيا مأساوي

ميركل: الوضع الوبائي في ألمانيا مأساوي

2021-11-17 / 12:21 مساءً
Photo of اسبانيا.. هزة أرضية تضرب جزيرة لابالما

اسبانيا.. هزة أرضية تضرب جزيرة لابالما

2021-11-17 / 10:31 صباحًا
Photo of ” فايزر” تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد كورونا

” فايزر” تعلن عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي…

2021-11-16 / 3:21 مساءً
Photo of تونس.. شخص يطعن مؤذنا في ظهره والوزير: صوت الأذان يزعجه

تونس.. شخص يطعن مؤذنا في ظهره والوزير: صوت الأذان…

2021-11-16 / 2:49 مساءً
Photo of بتغيير درجة لون الأزرق.. ماكرون يعدّل علم فرنسا

بتغيير درجة لون الأزرق.. ماكرون يعدّل علم فرنسا

2021-11-16 / 1:03 مساءً
Photo of إيطاليا تنفي إمكانية العودة لفرض إلزامية ارتداء الكمامات

إيطاليا تنفي إمكانية العودة لفرض إلزامية ارتداء الكمامات

2021-11-16 / 11:52 صباحًا
Photo of الرئيس الصيني يُحذّر بايدن: السعي لاستقلال تايوان هو “لعب بالنار”

الرئيس الصيني يُحذّر بايدن: السعي لاستقلال تايوان هو “لعب…

2021-11-16 / 11:38 صباحًا
Photo of خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021-11-16 / 9:31 صباحًا
Photo of توقيف شخص في تركيا يشتبه بضلوعه في اغتيال رئيس هايتي

توقيف شخص في تركيا يشتبه بضلوعه في اغتيال رئيس…

2021-11-16 / 8:30 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق