منذ تفشي الجائحة.. هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات أسبوعية

هبة بريس - وكالات

سجلت هولندا أعلى حصيلة أسبوعية في عدد مصابي فيروس كورونا، بواقع 110 آلاف و558.

وحسب معطيات المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، فإن البلاد شهدت أعلى حصيلة أسبوعية في الإصابات منذ تفشي الجائحة.

وأشارت المعطيات إلى زيادة في حصيلة هذا الأسبوع بمعدل أكثر من 44 بالمئة، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد المصابين، 20 ألفا و252، في الساعات الـ24 الأخيرة.

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