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وزير الخارجية التونسي السابق يستغرب من موقف بلاده في مجلس الأمن

2021-11-16 / 10:46 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عبر خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي السابق، عن استغرابه من الموقف الذي اتخذته بلاده تونس في مجلس الأمن بامتناعها عن التصويت على قرار تمديد بعثة المينورسو.

وقال الجهيناوي في حديث لإذاعة ifmtv التونسية: “لم أفهم هذا القرار، وهو ليس ضمن تقاليدنا، علما أننا في السنة الماضية صوتنا على قرار مماثل لصالح تمديد مهمة بعثة المينورسو”.

وأضاف الجهيناوي:” ما فهمتش علاش، وهذا الموقف لم نرض به الجزائر لأنها تطلب أكثر من ذلك، وأغضبنا به مجانا المغرب الذي يرى أننا انحزنا للموقف الجزائري”.

وكان قرار امتناع تونس عن التصويت على قرار مجلس الأمن القاضي بالتمديد لـ(مينورسو) قد أثار جدلا واسعا داخل تونس وخارجها، واعتبر البعض أنه انحياز للموقف الروسي المعارض للقرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، وقال آخرون إنه انحياز للجزائر على حساب المغرب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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