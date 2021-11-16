جريمة قتل بمراكش
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طعنته في ليلة خمرية …درك “عين تاوجطات” يعتقل البقية

2021-11-16 / 10:01 مساءً
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ع المحياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بعين تاوجطات، اليوم الثلاثاء، من اعتقال 7 أشخاص ضمنهم فتاتين وقاصر، على خلفية جريمة قتل شاب في العشرينيات من عمره، في “ليلة خمرية” بتجزئة النخليل بجماعة لقصير نواحي عين تاوجطات.

وبحسب مصادر “ هبة بريس” فإن فتاة عشرينية قامت بطعن خليلها عبر سكين على مستوى القلب والظهر، أردته قتيلا على الفور، بحضور شقيقها القاصر ، وذلك بسبب تحرش الهالك على فتاة ثانية رفقة خليلها كانوا ضمن المجموعة.

وأضاف ذات المصدر، أن الخلاف الذي تطور إلي جريمة قتل، تم بحضور 6 أشخاص آخرين كانوا في ليلة خمرية، قبل انصراف 5 من المجموعة، فيما ظلت الجانية وشقيقها القاصر بعين المكان، قبل أن يتحول الخلاف إلى جريمة قتل.

هذا وقد تم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية للإستماع إليهم في محضر قانوني بتعليمات النيابة العامة المختصة ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخصاعها للتشريح الطبي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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