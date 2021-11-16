فايزر تطلب موافقة أميركية لاستخدام أقراص تعالج كورونا

هبة بريس _ وكالات

تقدمت شركة الأدوية الأميركية فايزر، الثلاثاء، بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأميركية لمنحها الإذن بالاستخدام الطارئ لأقراص تعالج كورونا.

وياتي طلب الشركة بعد ثبوت أن الدواء يخفض إمكانية دخول المستشفى، أو الوفاة بنحو 90 في المئة بين المرضى المصابين حديثا بمخاطر عالية جراء فيروس كورونا.

وقال، ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، في بيان إنه “مع أكثر من خمسة ملايين حالة وفاة، وعدد لا يحصى من الأرواح تأثرت بهذا المرض المدمر على مستوى العالم، هناك حاجة ملحة لخيارات العلاج المنقذة للحياة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة فايزر عن نتائج أولية من تجربتها قائلة إن التحليل المؤقت، الذي تم إجراؤه قبل انتهاء التجربة، أظهر انخفاضا بنسبة 89 في المئة في خطر دخول المستشفى، أو الوفاة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين تناولوا الدواء ضمن الأيام الثلاثة الأولى من ظهور أعراض المرض

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