FILE PHOTO: An experimental COVID-19 treatment pill called molnupiravir being developed by Merck & Co Inc and Ridgeback Biotherapeutics LP, is seen in this undated handout photo released by Merck & Co Inc and obtained by Reuters May 17, 2021. Merck & Co Inc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY/File Photo

فايزر تطلب موافقة أميركية لاستخدام أقراص تعالج كورونا

2021-11-16 / 9:41 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تقدمت شركة الأدوية الأميركية فايزر، الثلاثاء، بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأميركية لمنحها الإذن بالاستخدام الطارئ لأقراص تعالج كورونا.

وياتي طلب الشركة بعد ثبوت أن الدواء يخفض إمكانية دخول المستشفى، أو الوفاة بنحو 90 في المئة بين المرضى المصابين حديثا بمخاطر عالية جراء فيروس كورونا.

وقال، ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، في بيان إنه “مع أكثر من خمسة ملايين حالة وفاة، وعدد لا يحصى من الأرواح تأثرت بهذا المرض المدمر على مستوى العالم، هناك حاجة ملحة لخيارات العلاج المنقذة للحياة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة فايزر عن نتائج أولية من تجربتها قائلة إن التحليل المؤقت، الذي تم إجراؤه قبل انتهاء التجربة، أظهر انخفاضا بنسبة 89 في المئة في خطر دخول المستشفى، أو الوفاة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين تناولوا الدواء ضمن الأيام الثلاثة الأولى من ظهور أعراض المرض

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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