محامون يرفعون دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق

هبة بريس _ الرباط

تقدم 4 محامين مغاربة، الثلاثاء، بدعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مائير بن شبات؛ متهمين إياه بالمشاركة في ارتكاب “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، أودت بحياة أطفال، بينهم 4 طفلات مغربيات، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك للمحامين الأربعة وهم: عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بنبركة، وخالد السفياني، عقب تقدمهم بمذكرة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط.

وذكر البيان أن “بن شبات كان في غرفة العمليات إلى جانب رئيس الوزراء الصهيوني السابق (بنيامين) نتنياهو ورئيس أركان الحرب في الكيان (أفيف) كوخافي، ويقف وراء هذه الجريمة”.

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