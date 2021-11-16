الحجاب والعلاقات الرضائية والمثلية.. دراسة مفصلة في ارقام

2021-11-16 / 8:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

انجزت مؤسسة “منصات” للأبحاث والدراسات الاجتماعية” ، دراسة في محاور تتعلق بارتداء الحجاب، والعلاقات خارج إطار الزواج، والمثلية الجنسية

شارك في الدراسة 1312 مغربيا (متوازيين بين الذكور والإناث)، من مختلف المدن والطبقات.

فيما يتعلق بارتداء الحجاب، أظهرت الدراسة أن 50 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن طريقة لباس المرأة مسألة حرية شخصية، لكن رغم ذلك عبر 61.2 في المئة منهم عن تأييدهم لمسألة تغطية الجسد الأنثوي بارتداء الحجاب.

وعن العلاقات الجنسية خارج الزواج، توصلت الدراسة إلى أن 50 في المئة من المستجوبين اعتبروا أن هذا النوع من العلاقات الجنسية هو حرية شخصية، و76.3 في المئة منهم اعتبروا أن العلاقات ما قبل الزواج منتشرة في المجتمع المغربي.

كما أقر 60 في المئة منهم بمعرفة شخصية بفتى، أو فتاة، له أو لها ممارسات جنسية قبل الزواج.

وتنص المادة من 490 القانون الجنائي المغربي (قانون العقوبات) على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

وحول المثلية الجنسية، توصلت الدراسة إلى أن 60 في المائة من المستجوبين قالوا إنهم يرفضون الإعلان عن الميول الجنسية المثلي،ة في الفضاء العام.

في المقابل، رصدت الدراسة “تسامحا سلوكيا نسبيا” فيما يرتبط بالمثلية، إذ صرح 30 في المائة بأنهم يعرفون شخصا على الأقل ذا ميول مثلية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. المقاربة الاستطلاعية غير سليمة النوايا، ما علاقة الحجاب بالعلاقات الرضائية والمثلية، أساليب استفزازية لن يتمكن معها أصحاب الدراسة من إدراك مبتغاهم.

  3. la prostitution existe depuis la nuit des temps, mais aucun peuple ne l’approuve comme liberté individuelle, tous les peuples sut terre condamne la prostitution et la débauche au sein de l’humanité, la liberté sexuelle équivaut à l’homme vivant comme un troupeau de sauvage guidé par l’instinct du sexe.Dieu a donné des règles de vie saine à l’homme en société, une fois cette règle est franchi, on ne peut plus parler de l’homme intelligent. aucun n’acceptera que sa mère ait un copain en dehors de son père sauf un débile. ..

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