إسبانيا ترحل إلى المغرب الإرهابي التابع للبوليساريو “بوخنونة”
علم أن السلطات الأمنية المغربية أقدمت ظهر اليوم على اعتقال الإرهابي التابع للبوليساريو فيصل بهلول، المعروف بلقب “بوخنونة”،
وقالت مصادر جيدة الإطلاع انه تم توقيف الاخير مباشرة بعد وصول الطائرة التي كانت تقله من مطار مدريد إلى مطار الدار البيضاء.
ووفقا لذات المصادر، فإن السلطات الأمنية الإسبانية أقدمت على ترحيل المدعو بوخنونة، بعد اعتقاله أواخر مارس الماضي ببيلباو، بناء على مذكرة دولية صادرة في حقه من طرف الأمن المغربي، لتورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية ضد المغاربة داخل المملكة وخارجها.
وكان فيصل بهلول قد ظهر في تسجيلات عدة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يتوعد فيها المغاربة بعمليات إرهابية، كما دأب على نشر وتعميم محتويات رقمية تحرض عناصر ميلشيات البوليساريو على ترويع المغاربة وتعريضهم للتصفية الجسدية
6 تعليقات
يجب إدراج مرتزقة البوليساريو في لائحة الجماعات الإرهابية ومتابعة كل عناصرها قضائيا وإعطاء المثال بهذا الارهابي المسمى “بوخنونة”
هذا الشخص الذي اطلق عليه اسم بوخنونة الله يعطيه الصحة( جابها ليه لاصقة)
يجب على السلطات القضاىية المغربية انزال اقصى العقوبات في حق هذا الارهابي المجرم الخطير المبحوث عنه دوليا من طرف المغرب لنشره فيديوات يتوعد فيها بالقيام بعمليات ارهابية داخل المملكة الشريفة كما انه يعمل على تحريض مليشيات البوليساريو للقيام بترويع المواطنين المغاربة وبتصفيتهم لذلك نتمنى لهذا السفاح المجرم الحكم بالاعدام ليكون عبرة وردعا لغيره من الارهابيين حفظ الله بلادنا من شر الاعداء ونحن لنا الثقة الكاملة في يقظة امننا وبحنكته وخبرته المتراكمة في هذا المجال وقوته الناجعة في استباقه وصده لمثل هذه الاعمال الاجرامية الخبيتة عاش المغرب شعارنا الداىم الله الوطن الملك
مايستاهلش الصورة اللي درتو ليه هاز ايديه علامة الانتصار
ديرو ليه صورة كان كيبكي وخارجة الخنونة في هزيمة صنضلستان هههههه
L’Espagne n’a pas le droit de donné le cette personne au Maroc c’est une violation des droits de l’homme le gart et pas un Marocain c’est réfugiés sahraoui.
ما فعلته اسبانيا بتسليمها لهذا الإرهابي الخاءن من البوزبال.هو بداية الانفراج السياسي بينها وبين المغرب.
وعليه يجب كذلك على ألماني ان تسير حدو اسبانيا وتسلم ذالك الارهابي الخاءن الذي يطالب للمغرب به.ان ارادت استءناف العلاقة بينها مع المغرب.والمغرب الان بالمرصاد لكل من يريد ان ينال من وحدته الترابية. والمغرب لا يتعامل اليوم بكل من له موقف رمادي مع المغرب.فاما ابيض. او اسود فلا منزلة وسطى بينهما.و مغرب اليوم ليس هو كمغرب الامس .والمغرب لا الا يلعب.صافي سالينا.