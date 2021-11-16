إسبانيا ترحل إلى المغرب الإرهابي التابع للبوليساريو “بوخنونة”

هبة بريس _ الرباط

علم أن السلطات الأمنية المغربية أقدمت ظهر اليوم على اعتقال الإرهابي التابع للبوليساريو فيصل بهلول، المعروف بلقب “بوخنونة”،

وقالت مصادر جيدة الإطلاع انه تم توقيف الاخير مباشرة بعد وصول الطائرة التي كانت تقله من مطار مدريد إلى مطار الدار البيضاء.

ووفقا لذات المصادر، فإن السلطات الأمنية الإسبانية أقدمت على ترحيل المدعو بوخنونة، بعد اعتقاله أواخر مارس الماضي ببيلباو، بناء على مذكرة دولية صادرة في حقه من طرف الأمن المغربي، لتورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية ضد المغاربة داخل المملكة وخارجها.

وكان فيصل بهلول قد ظهر في تسجيلات عدة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يتوعد فيها المغاربة بعمليات إرهابية، كما دأب على نشر وتعميم محتويات رقمية تحرض عناصر ميلشيات البوليساريو على ترويع المغاربة وتعريضهم للتصفية الجسدية

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