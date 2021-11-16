الصورة تعبيرية

الدار البيضاء..تعميق البحث في قضية وفاة شاب في حادثة سير

2021-11-16 / 7:54 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح.

وأكدت المديرية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه، وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.

وشدد المصدر ذاته كذلك على أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين

البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين

2021-11-16 / 9:10 مساءً
Photo of الحجاب والعلاقات الرضائية والمثلية.. دراسة مفصلة في ارقام

الحجاب والعلاقات الرضائية والمثلية.. دراسة مفصلة في ارقام

2021-11-16 / 8:51 مساءً
Photo of إسبانيا ترحل إلى المغرب الإرهابي التابع للبوليساريو “بوخنونة”

إسبانيا ترحل إلى المغرب الإرهابي التابع للبوليساريو “بوخنونة”

2021-11-16 / 8:21 مساءً
Photo of مقتل 3 اشخاص بحريق في مستشفى لعلاج كورونا ببلغاريا

مقتل 3 اشخاص بحريق في مستشفى لعلاج كورونا ببلغاريا

2021-11-14 / 4:41 مساءً
Photo of اختبار مستضد ..المغرب يعزز مراقبة الوافدين إلى المملكة عبر الموانئ والمطارات

اختبار مستضد ..المغرب يعزز مراقبة الوافدين إلى المملكة عبر…

2021-11-13 / 6:38 مساءً
Photo of إعادة انتخاب المغرب في لجنة الأمم المتحدة

إعادة انتخاب المغرب في لجنة الأمم المتحدة

2021-11-12 / 10:10 مساءً
Photo of ساكنة بالمانيا تطالب بتصريح رفع الأذان بمسجدهم

ساكنة بالمانيا تطالب بتصريح رفع الأذان بمسجدهم

2021-11-11 / 8:00 صباحًا
Photo of الإغلاق ..المقاهي و المطاعم الى الثانية صباحا والملاهي الى وقت لاحق

الإغلاق ..المقاهي و المطاعم الى الثانية صباحا والملاهي الى…

2021-11-10 / 8:36 مساءً
Photo of هيئة حقوقية تستنكر الزيادات في الأسعار ومصادرة حق التظاهر ضد ”جواز التلقيح“

هيئة حقوقية تستنكر الزيادات في الأسعار ومصادرة حق التظاهر…

2021-11-10 / 8:29 مساءً
Photo of تضاد ..الحكومة تخفف من التدابير الأحترازية وايت الطالب يحذر من انتكاسة وبائية جديدة !!!

تضاد ..الحكومة تخفف من التدابير الأحترازية وايت الطالب يحذر…

2021-11-10 / 8:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق