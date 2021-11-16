أكادير : إيداع مسؤول في الدرك سجن أيت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، أن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير ، قد قام بإيداع الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بايت اعزة باقليم تارودانت السجن المحلي بايت ملول.

وكان قاضي التحقيق قد فتح بحثا قضائيا، في اطار الامتياز القضائي، ضد المسؤول الدركي من أجل التستر على شخص مبحوث عنه وطنيا وعدم نشر مذكرة البحث مما ساهم في فراره من العدالة، بالإضافة الى قضايا اخرى تتعلق بطريقة تدبيره لمركز الدرك بايت اعزة.

وكانت القيادة الجهوية للدرك الملكي باكادير قد اعفته من رئاسة مركز الدرك بايت اعزة باقليم، والحقته منذ أشهر بمصالح القيادة الجهوية باكادير

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