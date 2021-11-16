الملك محمد السادس يمنح الجنسية المغربية لمقرب من الأخوين زعيتر

2021-11-16 / 7:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

منح الملك محمد السادس الجنسية المغربية بموجب ظهير، وبشكل استثنائي، لمحمد عزت الملقب بـ “Moee”، ذي الأصول الألمانية والمقيم في دبي، وذلك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

وولد محمد عزت بألمانيا ويعيش بدبي، ويعرف بقربه من لاعبي بطولة القتال غير المحدود (UFC)، الأخوين عثمان وأبو بكر زعيتر، كما أنه يعتبر من الشخصيات العامة ويشتغل مع العديد من مشاهير الموسيقى ولاعبي كرة القدم ومقاتلي ‘UFC’”.

وقام عزت يوم 06 نونبر 2021، بنشر صورة على حسابه الرسمي بتطبيق إنستغرام، حاملاً العلم المغربي بمدينة العيون، وأرفقها بتعليق كتب فيه بالإنجليزية : “شكرا لكم

الى ذلك ؛ صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، ظهير شريف، بموجبه منح الملك محمد السادس الجنسية المغربية بصفة استثنائية لمحمد عزت، وهو مقرب من الأخويين زعيتر.

وجاء في الجريدة الرسمية، “بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.114 الصادر في 30 من ربيع الأول 1443 (6 نوفمبر 2021)،منحت الجنسية المغربية بصفة استثنائية للسيد محمد عزت المولود في 28 فبراير 1983 بدنسلاكن (ألمانيا)”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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