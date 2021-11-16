صحيفة إسبانية تكشف مصرع قائد عسكري من “البوليساريو” في قصف بـ”درون” مغربية

2021-11-16 / 7:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لقي قائد المنطقة العسكرية الخامسة لجبهة “البوليساريو” في الصحراء حتفه في قصف مغربي بطائرة مسيرة عن بعد المعروفة اختصارا بـ”الدرون”

وحسب ” لاراثون ” الاسبانية قالقتيل ليس شخصا مدنيا كما تروج البوليساريو والحزائر وانما قائد عسكري تعرض لقصف جوي مغربي بطائرة بدون طيار في منطقة اكليبات الفولة،

الى ذلك ؛ وفي غياب اعلان رسمي من المغرب تبقى كل الاخبار الواردة في هذا. المقام مفتوحة على الخطأ والصواب .

وبرزت إلى السطح في الأشهر الأخيرة خلافات حادّة بين الجزائر والمغرب، اتخذت واجهات متعددة من الشد والجذب

الصراع انتقل الى ماهو دبلوماسي تمثل في إعلان الجزائر قطع علاقاتها الرسمية مع المغرب من جهة واحدة وسحب السفراء، ثم منع المغرب من استخدام المجال الجوي الجزائري للطائرات المدنية والعسكرية على السواء،

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هذا خبر سار الحديد والنار لمن يتخطى خط النار من العدو من حق القوات المسلحة الملكية اطلاق النار على كل من يقترب من الجدار الامني لانه يعتبر منطقة عازلة ومحظورة انني اشيد بهذا العمل البطولي الذي قامت به قواتنا المسلحة في تصفية هذا العدو الارهابي الذي يعمل كقاىد الكارطون لذى مليشيات البوليساريو المدعومة من سيدتها عصابة كبرنات الجزاىر الاجرامية الفاسدة تحية تقدير واحترام لقواتنا الباسلة الصحراء مغربية الى فناء الوجود شعارنا الخالد الله الوطن الملك

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