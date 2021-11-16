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وزارة الداخلية تحدد موعد إجراء الانتخابات التكميلية والجزئية

2021-11-16 / 6:43 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تقرر ر إجراء الانتخابات الجزئية والتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية على المستوى الوطني.

وحسب نص قرار وزارة الداخلية الذي نشر بالحريدة الرسمية فالقرار بخص جماعات الفقيه بنصالح، ووجدة، وتطوان و19 جماعة أخرى ضمن نفوذ 13 عمالة وإقليم.

ودعا القرار ناخبي جماعات تطوان التابعة لإقليم تطوان، ووجدة التابعة لعمالة وجدة – أنجاد، والفقيه بن صالح التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، لانتخاب عضو واحد بمجلس كل جماعة من الجماعات سالفة الذكر يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

اما الحملة الانتخابية، فستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء فاتح ديسمبر 2021.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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