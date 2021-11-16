عبد الله بوانو

نواب البيجيدي ل”وكالة الأنباء الجزائرية”: لن نسمح باستغلال مواقفنا في الحملات المغرضة ضد المملكة

2021-11-16 / 5:48 مساءً
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هبة بريس

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مادة حول مداخلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2022.

و ركزت الوكالة على موقف المجموعة النيابية من الانتخابات الأخيرة ليوم 8 شتنبر، في سياق حرب الجزائر الإعلامية ضد المغرب.

وفي هذا الصدد، أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن انتقاداتها لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في إطار القيام بالواجب، وفي إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة، وأن ذلك كله، لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص.

وشددت المجموعة النيابية على أنها لن تسمح باستغلال او توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، موجهة عناية وكالة الأنباء الجزائرية، للاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم أجندات مشبوهة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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