الطالبي العلمي رئيسا للجنة تنظيم المؤتمر الوطني لحزب الأحرار

هبة بريس - الرباط

اختير رشيد الطالبي العلمي، رئيسا للجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ صدر عقب انعقاد اجتماع للجنة، فقد توققت الأخيرة عند مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب، الذي قرر تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 4 و5 مارس 2022.

وأكد أعضاء اللجنة الوطنية أنهم “لن يدّخروا من جانبهم أي جهد من أجل حسن الإعداد وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتمكين المؤتمرات والمؤتمِرين من ظروف العمل على توطيد الدينامية الإيجابية، التي يعيش على إيقاعها الحزب منذ المؤتمر السابق، بفضل تجسيده مرجعية الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن”.

ودعت اللجنة الوطنية عموم التجمعيين إلى “التعبئة للمساهمة في إنجاح المحطة التنظيمية المقبلة، والاستمرار، إلى جانب التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، في تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه”.

وأشار البلاغ إلى أن تنظيم المؤتمر الوطني السابع، يأتي “في سياق توفر الحزب على رصيد سياسي يؤهله، أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، بضرورة المساهمة في بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المعتبرة قاريا ودوليا، والذود عن المصالح العليا للوطن”.

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