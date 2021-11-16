بنسعيد يعد بإحداث مكتبات وقاعات عرض سينمائية بعدد من دور الشباب

2021-11-16 / 4:49 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن كل الدراسات والتقارير خلصت إلى أن المطلب الأول للشباب اليوم متعلق أساسا بالشغل والدخل، وهي مهام تتحمل فيها قطاعات حكومية متعددة المسؤولية ولكن تجانس مكوناتها وانسجام أعضاءها سيسهل علينا الكثير.
وفي هذا الإطار فإن الحكومة وضعت مخططا طموحا يتعلق بخلق مليون منصب شغل في أفق سنة 2026 سيكون للشباب النصيب الأكبر منها.

وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية التي ترعى مصالح مواطنيها وخاصة الأكثر هشاشة، جعل مكوناتها تتفق على طرح مشروع طموح وكبير، لا يوجد بعد مثله في القارة الإفريقية، تحت اسم – جواز الشباب – سيمكن هاته الفئة من الولوج لأكبر عدد من المزايا والخدمات بانخراط القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وأكد بنسعيد، أن الشباب المغربي يحتاج اليوم كذلك لفضاءات ثقافية وفنية وترفيهية، والتي لم تعد تعتبرها الوزارة مجرد تكميليات غير ضرورية، بل قضية أولوية نظرا لمساهمتها، أولا في مجال القدرات عبر وضعنا برامج طموحة في كافة المجالات الثقافية والفنية تسمح باكتشاف المواهب وتطويرها وفتح آفاق مهنية لها.

وثانيا في المجال المهني عبر توفير فرص لمساعدة الشباب حاملي المشاريع وتسهيل مسطرة الإجراءات عليهم ومواكبتهم في تنزيل مشاريعهم. و ثالثا، في المجال الاجتماعي عبر فتح دور الشباب لأكبر عدد ممكن وبكافة المناطق مما سيساهم في تسهيل الاختلاط بين مختلف الطبقات الاجتماعية فيما بينها.

ورابعا، يهم المجال التخليقي عبر إحداث مكتبات وقاعات عرض سينمائية بعدد من دور الشباب للتشجيع على القراءة والفن. أما خامسا فأكد بنسعيد، أنها تهم المجال التربوي عبرالتنفيس عن الشباب وفتح أماكن لقضاء الوقت بما يفيدهم ويعزز من قدراتهم في عدد من المجالات عوض اللجوء إلى الشارع وما يخلفه من آثار سلبية سواء نفسية أو جسدية أو من خلق آفات مجتمعية مثل التطرف والإرهاب.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مليون و580 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

مليون و580 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح…

2021-11-16 / 5:18 مساءً
Photo of تسجيل 120 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 120 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-16 / 4:22 مساءً
Photo of بني انصار: حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج

بني انصار: حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة على…

2021-11-16 / 4:18 مساءً
Photo of هيئة حقوقية ترفع شكاية ضد أميناتو حيدر

هيئة حقوقية ترفع شكاية ضد أميناتو حيدر

2021-11-16 / 3:52 مساءً
Photo of أزولاي: آخر بقايا آثار صناعة السكر في العالم توجد بالصويرة

أزولاي: آخر بقايا آثار صناعة السكر في العالم توجد…

2021-11-16 / 3:32 مساءً
Photo of الناظور.. تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم بمهرجان الذاكرة المشتركة

الناظور.. تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم بمهرجان الذاكرة…

2021-11-16 / 1:45 مساءً
Photo of طنجة..اعتقال مقتحم وكالة بنكية وهذه هوية الجاني

طنجة..اعتقال مقتحم وكالة بنكية وهذه هوية الجاني

2021-11-16 / 12:36 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف 5 مشجعين كرويين ألحقوا خسائر بممتلكات الغير

أمن البيضاء يوقف 5 مشجعين كرويين ألحقوا خسائر بممتلكات…

2021-11-16 / 12:22 مساءً

وجدة .. النقابات الصحية تحتج ضد الحكومة

2021-11-16 / 12:15 مساءً
Photo of مثير : محام بيضاوي يجر هيئته الى القضاء وزملاؤه يتوعدون

مثير : محام بيضاوي يجر هيئته الى القضاء وزملاؤه…

2021-11-16 / 11:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق