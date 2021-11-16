بني انصار: حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علم من مصادر موثوقة ان عناصر الجمارك بميناء بني انصار احبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص الطبية المهلوسة مساء يوم امس الإثنين بمنطقة الواردات التابعة لنفس الميناء.

الكمية المحجوزة التي تزيد عن 9000 حبة كانت على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج ويقودها مواطن مغربي في الأربعينات من عمره، إذ حاول الأخير تهريبها نحو التراب الوطني لتجد طريقها بعد ذلك للمستهلك المغريي الذي لم يتعافى لحد الآن من هذه الآفة الخطيرة .

وكانت العربة النفعية التي وجدت على متنها هذه الكمية من أقراص “الإكستازي” قد دخلت إلى الميناء يوم 11 نوفمبر 2021 عبر رحلة بحرية قادمة من ميناء “سيت” الفرنسي، وظلت في إنتظار إجراءات البحث والتفتيش لغاية مساء يوم أمس الإثنين ، إذ تمكنت عناصر الجمارك من إكتشاف المحظورات داخل امتعة غير مرفوقة وتحمل ملصقة أشير فيها إلى إسم شخصي مفترض (س) والوجهة إلى مدينة تطوان.

في أعقاب هذه العملية التي تأتي لتؤكد من جديد الدور الحيوي والفعال لعناصر الجمارك تم إعتقال سائق وسيلة النقل وفتح تحقيق معمق عن تفاصيل أخرى بإمكانها ان تفضي إلى معطيات جديدة تخص الجهة التي حاولت تهريب هذا النوع من الأقراص وتقديمه إلى العدالة، مع الإحتفاظ بالسائق الذي ما زال يعتبر إلى حدود كتابة هذه السطور هو المتهم الرئيسي باعتبار المحجوز وجد على متن سيارته.

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