هيئة حقوقية ترفع شكاية ضد أميناتو حيدر

2021-11-16 / 3:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تقدمت هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان، بشكاية ضد المدعوة أميناتو حيدر، من أجل خيانة الوطن المتبوع بالتهديد والابتزاز والتشهير مع السب والقذف.

وذكر رئيس الهيئة في شكايته التي تتوفر هبة بريس بنسخة عنها، أن المعنية بالأمر المنتمية لجبهة البوليساريو، تتعمد التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، كما تتخابر مع جهة أجنبية معادية للوطن.

وتتهم الهيئة، الانفصالية أميناتو حيدر، التجهر بمشروعها الانفصالي الرامي الى مهاجهة ما اعتبرته “احتلالا في الصحراء”، مطالبة النيابة العامة بالتدخل وفتح تحقيق لوضع حد لهذه الانفصالية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  1. احسن رد على الانفصالية هو تجاهلها بالمطلق في جميع وسائل الإعلام، لأنها اصلا تبحث عن “بوز”مع الشرطة المغربية لتحريضه على معاقبته ومن ثمة إثارة انتباه العالم إلى حقوق الإنسان المفترى عليها في أبواق الجزاءر والديمقراطيين الأمريكيين

  2. الاوربيون حساسون اتجاه العنف ضد المرأة .و هذه المجنونة تستغل الموقف افضل اسغلال هي و مجنونة اخرى اسمها سلطانة خيا. المغرب لا يريد اعطاء اي فرصة لأي منظمة و لهذا يتجاهل هذه المعتوهة. لكن يوما ما سوف نرى نهايتها

  3. لي سؤال بسيط : أين ولدت أميناتو هذه وأين درست وهل تحمل بطاقة هوية مغربية ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب ، فهي ومواطنة مغربية ولها وعليها ما لنا وعلينا جميعا ، أما إن كان الجواب بالسلب فعليها الرحيل إلى حيث شاءت واتناضل كما شاءت .

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