هيئة حقوقية ترفع شكاية ضد أميناتو حيدر

هبة بريس - الرباط

تقدمت هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان، بشكاية ضد المدعوة أميناتو حيدر، من أجل خيانة الوطن المتبوع بالتهديد والابتزاز والتشهير مع السب والقذف.

وذكر رئيس الهيئة في شكايته التي تتوفر هبة بريس بنسخة عنها، أن المعنية بالأمر المنتمية لجبهة البوليساريو، تتعمد التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، كما تتخابر مع جهة أجنبية معادية للوطن.

وتتهم الهيئة، الانفصالية أميناتو حيدر، التجهر بمشروعها الانفصالي الرامي الى مهاجهة ما اعتبرته “احتلالا في الصحراء”، مطالبة النيابة العامة بالتدخل وفتح تحقيق لوضع حد لهذه الانفصالية.

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