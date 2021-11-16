صورة تعبيرية

تونس.. شخص يطعن مؤذنا في ظهره والوزير: صوت الأذان يزعجه

2021-11-16 / 2:49 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

طعن رجل مؤذنا تونسيا بسكين في ظهره، أمس الاثنين، قبيل صلاة المغرب، في أحد مساجد مدينة المهدية التونسية.

وحسب تصريحات لوزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، فإن حالة المؤذن المطعون حرجة، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري “لمحاولة نزع السكين الذي غرس في ظهره”.

وعن طبيعة الحادث، استبعد الوزير التونسي أن يكون إرهابيا، مرجحا أن يكون المعتدي مضطربا نفسيا.

وقال: “المعتدي يعاني من اضطرابات نفسيّة، وربما يكون صوت الأذان والقرآن يزعجه”، حسب تعبيره

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بتغيير درجة لون الأزرق.. ماكرون يعدّل علم فرنسا

بتغيير درجة لون الأزرق.. ماكرون يعدّل علم فرنسا

2021-11-16 / 1:03 مساءً
Photo of إيطاليا تنفي إمكانية العودة لفرض إلزامية ارتداء الكمامات

إيطاليا تنفي إمكانية العودة لفرض إلزامية ارتداء الكمامات

2021-11-16 / 11:52 صباحًا
Photo of الرئيس الصيني يُحذّر بايدن: السعي لاستقلال تايوان هو “لعب بالنار”

الرئيس الصيني يُحذّر بايدن: السعي لاستقلال تايوان هو “لعب…

2021-11-16 / 11:38 صباحًا
Photo of خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021-11-16 / 9:31 صباحًا
Photo of توقيف شخص في تركيا يشتبه بضلوعه في اغتيال رئيس هايتي

توقيف شخص في تركيا يشتبه بضلوعه في اغتيال رئيس…

2021-11-16 / 8:30 صباحًا
Photo of إصابات في إطلاق نار قرب مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

إصابات في إطلاق نار قرب مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

2021-11-15 / 10:46 مساءً
Photo of الشرطة البريطانية تكشف هوية القتيل بانفجار ليفربول

الشرطة البريطانية تكشف هوية القتيل بانفجار ليفربول

2021-11-15 / 9:35 مساءً
Photo of فلسطيني يلجأ للمحكمة العليا الإسرائيلية لتعويضه عن قتل بناته بقصف في غزة

فلسطيني يلجأ للمحكمة العليا الإسرائيلية لتعويضه عن قتل بناته…

2021-11-15 / 8:29 مساءً
Photo of نتائج واعدة.. تقنية جديدة لعلاج كورونا في مراحله المبكرة

نتائج واعدة.. تقنية جديدة لعلاج كورونا في مراحله المبكرة

2021-11-15 / 6:10 مساءً
Photo of ليبيا.. مفوضية الانتخابات ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

ليبيا.. مفوضية الانتخابات ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

2021-11-15 / 3:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق