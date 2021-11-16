بعد التوقف بسبب “كورونا”.. استئناف التجنيد الإجباري قريبا

هبة بريس - الرباط

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن استئناف الخدمة العسكريه بالمغرب، بعد التوقف لسنتين.

وذكر الوزير في كلمته باجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، أنه سيتم استئناف التجنيد الاجباري بداية السنة القادمة.

وأضاف لوديي، أن الفوج القادم “الـ 37” سيضم 20 ألف مجندا، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين، بكل من بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وبنكرير وطانطان، إضافة إلى المراكز والوحدات الستبقة.

وتابع المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية وبعد الموافقة الملكية، ستعمل قريبا على إطلاق عملية إحصاء أفراد الفوج الـ 37 في أفق انتقائهم وإدماجهم في الخدمة العسكرية برسم سنة 2022.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1