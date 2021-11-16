الناظور.. تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم بمهرجان الذاكرة المشتركة

2021-11-16 / 1:45 مساءً
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هبة بريس : وجدة

أفتتحت مساء أمس الاثنين 15 نونبر الجاري بإحدى الفنادق المصنفة بالناظور، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان سينما الذاكرة المشتركة.

وحضر حفل الافتتاح الذي اختار له المنظمون شعار “السينما و عالم ما بعد كوفيد 19” مجموعة من الشخصيات الوطنية و الدولية المنتمية إلى عالم الفن السابع يتقدمهم رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ و مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بن جلون.

وعرف حفل الافتتاح تسليم الجائزة الدولية “ذاكرة من أجل الديموقراطية والسلم” الى الوزيرة الفرنسية السابقة المنحدرة من جماعة بني شيكر نجاة فالو بلقاسم، كما اختيرت ليلى أمزيان رئيسة شرفية للمهرجان.
كما تم خلال حفل عشاء نظم على شرف ضيوف المهرجان، تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم من طرف جامعة حسن الاول.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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