ناصر بوريطة

بوريطة: المغرب يرفض منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا

2021-11-16 / 1:13 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة على ضرورة تخلص النغرل من “منطق المساومة” الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري.

وحسب تقرير نشره مجلس النواب، فقد قال بوريطة خلال جلسة تقديمه ومناقشته لميزانية وزارته، أن المغرب “ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا من حين لآخر”.

وشدد الوزير على أن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق، كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”.

ودعا بوريطة إلى ضرورة “إيجاد بدائل أخرى تتمثل في اتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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