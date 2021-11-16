طنجة..اعتقال مقتحم وكالة بنكية وهذه هوية الجاني

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 16 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، تبدو عليه أعراض المرض النفسي، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية باستعمال الكسر.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تكسير أقفال باب وكالة بنكية بمدينة طنجة أول أمس الأحد، حيث قام بالاستيلاء على ختم مطاطي ولاذ بالفرار بعد اشتغال صفارة الانذار وتهديد بعض المواطنين الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزته على أداة معدنية لكسر الأقفال والختم المطاطي الخاص بالوكالة البنكية المذكورة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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