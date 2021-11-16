الصورة تعبيرية

أمن البيضاء يوقف 5 مشجعين كرويين ألحقوا خسائر بممتلكات الغير

2021-11-16 / 12:22 مساءً
0
هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 15 نونبر الجاري، عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة السرقة بالعنف والضرب والجرح العمديين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية لكرة القدم، في تعريض ضحيتين لمحاولة السرقة بالعنف والضرب والجرح العمديين، وإلحاق خسائر مادية بمحل تجاري بحي “أناسي”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها أحد المشتبه فيهم بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم ضبطه وفرض النظام العام.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من توقيف خمسة أشخاص من بين المشتبه فيهم، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم حجز دراجة نارية وأربعة أسلحة بيضاء، علاوة على شهاب ناري وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم بمهرجان الذاكرة المشتركة

الناظور.. تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم بمهرجان الذاكرة…

2021-11-16 / 1:45 مساءً
Photo of طنجة..اعتقال مقتحم وكالة بنكية وهذه هوية الجاني

طنجة..اعتقال مقتحم وكالة بنكية وهذه هوية الجاني

2021-11-16 / 12:36 مساءً

وجدة .. النقابات الصحية تحتج ضد الحكومة

2021-11-16 / 12:15 مساءً
Photo of مثير : محام بيضاوي يجر هيئته الى القضاء وزملاؤه يتوعدون

مثير : محام بيضاوي يجر هيئته الى القضاء وزملاؤه…

2021-11-16 / 11:59 صباحًا
Photo of حديقة عين السبع بالبيضاء.. سنوات طويلة و لم تنته أشغال المشروع!!

حديقة عين السبع بالبيضاء.. سنوات طويلة و لم تنته…

2021-11-16 / 11:45 صباحًا
Photo of العيون .. إيقاف 136 مرشحا للهجرة غير الشرعية

العيون .. إيقاف 136 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-11-16 / 11:07 صباحًا
Photo of الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم تزور مسقط رأسها بالناظور

الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم تزور مسقط رأسها بالناظور

2021-11-16 / 9:09 صباحًا
Photo of تنسيقية تنضم للاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون الوظيفة الصحية

تنسيقية تنضم للاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون الوظيفة الصحية

2021-11-16 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-16 / 7:00 صباحًا
Photo of إسبانيا تعرض وساطتها بين المغرب والجزائر

إسبانيا تعرض وساطتها بين المغرب والجزائر

2021-11-15 / 11:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق