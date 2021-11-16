أمن البيضاء يوقف 5 مشجعين كرويين ألحقوا خسائر بممتلكات الغير

هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 15 نونبر الجاري، عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة السرقة بالعنف والضرب والجرح العمديين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية لكرة القدم، في تعريض ضحيتين لمحاولة السرقة بالعنف والضرب والجرح العمديين، وإلحاق خسائر مادية بمحل تجاري بحي “أناسي”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها أحد المشتبه فيهم بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم ضبطه وفرض النظام العام.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من توقيف خمسة أشخاص من بين المشتبه فيهم، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم حجز دراجة نارية وأربعة أسلحة بيضاء، علاوة على شهاب ناري وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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