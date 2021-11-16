الرئيس الصيني يُحذّر بايدن: السعي لاستقلال تايوان هو “لعب بالنار”

2021-11-16 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حذّر الرئيس الصيني شي جينبيغ نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة افتراضية من أن السعي لتحقيق استقلال تايوان هو “لعب بالنار”، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية رسمية الثلاثاء.

وقال شي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية، إن “السلطات التايوانية حاولت مرات عدة الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق الاستقلال والبعض في الولايات المتحدة يحاول استخدام تايوان للسيطرة على الصين”.

وأضاف أن “هذا الاتجاه خطير جدًا وهو كاللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحترق”.

وتعتبر بكين أن تايوان البالغ عدد سكّانها نحو 23 مليون نسمة، جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وتعهدت إعادة ضم الجزيرة يوما ما، بالقوة إذا لزم الأمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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