من الولايات المتحدة الأمريكية.. هناء الرايس تحتفل بعقد قرانها

2021-11-16 / 11:16 صباحًا
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نجلاء مزيان:هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية هناء الرايس، مساء أمس الاثنين عقد قرانها، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتقاسمت هناء مع متابعيها عبر خاصية ستوري بنفس المنصة، صور حفل زفافها الذي أقامته بالديار الأمريكية و الذي إقتصر على عائلتها الصغيرة و عائلة زوجها فقط.

و كتبت هناء :”اعلن لكم احبابنا الغالين انه تم بحمد الله عقد قراني بمن جمعني القدر به اللهم فجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا، عقبال اكل البنات وطبعًا اختي ونصفي الثاني صفاء”.

و أضافت قائلة :”قال الله تعالي “ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”.

و في تدوينة أخرى أردفت قائلة :”يوم سعيد في حياتي، نسأل الله التوفيق والسداد في الحياة القادمة… شكرًا لرسائلكم ودعواتكم لي بالسعادة والتوفيق”.

و بدورها صفاء الرايس، باركت لشقيقتها عبر تدوينة جاء فيها :”آلف مبرووووك لأختي وتوأم روحي، زواج مبروك إن شاء الله بالسعادة والحب والهناء يارب”.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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