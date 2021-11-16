بواسطة “درون”.. الجيش المغربي ينهي حياة قائد عسكري بارز ب”البوليساريو”

هبة بريس - الرباط

لقي قائد عسكري بارز بالجبهة الانفصالية، مصرعه، جراء هجوم للجيش المغربي بواسطة طائرة دون طيار.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام اسبانية، فتعود تفاصيل الواقعة، الى سيارة رباعية الدفع تابعة للجبهة، كانت تسير بالقرب من الجدار الأمني بمنطقة كليبات الفول.

وأضافت ذات المصادر، أن رد الجيش المغربي على مرور السيارة قرب الجدار الأمني، جاء بسرعة عبر هجوم بواسطة طائرة مسيرة أسفرت عن مصرع القائد العسكري الانفصالي على الفور.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن وفاة القائد العسكري بالبوليساريو، يعد خسارة كبيرة للجبهة الوهمية التي تتكتم إلى حدود الساعة عن الخبر.

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