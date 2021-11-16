عن طريق الخطأ.. شاب ينهي حياة صديقه ببندقية صيد بتارودانت

ع اللطيف بركة - هبة بريس

من المرتقب إحالة أحد القناصين بتارودانت ، على انظار النيابة العامة اليوم الثلاثاء، بعد الاستماع اليه من طرف مصالح الدرك الملكي، على خلفية مقتل صديق له ببندقية صيد بمنطقة تالوين .

ورجحت مصادر الجريدة ، أن يكون الضحية توفي عن طريق الخطأ من طرف أحد اصدقائه، حينما كانا في رحلة بغابة الاركان بالمنطقة .

هذا وكان المتهم قد قام بالضغط على زناد البندقية عن طريق الخطأ، ليتسبب في مقتل صديقه في مشهد محزن.

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