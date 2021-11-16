سقوط سيارة في قناة مائية يودي بحياة 3 أشخاص نواحي أزيلال

2021-11-16 / 10:21 صباحًا
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هبة بريس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء غرق سيارة في قناة مائية بجماعة أفورار نواحي اقليم أزيلال.

وحسب مصدر محلي، فقد سقطت سيارة من نوع “كليو”، في قناة مائية بجماعة أفورار يوم أمس الاثنين، في ظروف مجهولة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت بعين المكان، حيث تم انتشال السيارة وداخلها جثتي شخصين، فيما تم انتشال جثة شخص ثالث، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. أهلا وسهلا بالفعل سيتكرر هدا هده الحوادث نضرا للعمى والإستقلال اللامسؤوليان لأن هؤلاء المسؤولين متورطتين غرقوا أى القياده عندها ترخيص ورخصه التى تقدم لدى مجلس وزاره النقل طريق السيار للأنتيربول لمراقبه السلامه الطرقيه لدى مجلس الحكومه للمحكمه الدستوريه للقضاء للتنفيد بالرباط فكيف يفتحوا هده الطرق بدون طابع محكمى فاللهم استرهم وارحمهم

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