سقوط سيارة في قناة مائية يودي بحياة 3 أشخاص نواحي أزيلال

هبة بريس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء غرق سيارة في قناة مائية بجماعة أفورار نواحي اقليم أزيلال.

وحسب مصدر محلي، فقد سقطت سيارة من نوع “كليو”، في قناة مائية بجماعة أفورار يوم أمس الاثنين، في ظروف مجهولة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت بعين المكان، حيث تم انتشال السيارة وداخلها جثتي شخصين، فيما تم انتشال جثة شخص ثالث، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة.

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