بنكيران: “لسنا من الصنف الذي يأخذ مقابلا عن مواقفه”
هبة بريس - الرباط
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، على أن موقفه من الملكية كان دائما واضحا ويكاد يكون غريزيا.
وقال بنكيران في كلمته باجتماع الأمانة العامة، والتي نشرت بالموقع الرسمي للحزب، “نحن لسنا من الصنف الذي يأخذ مقابلا عن مواقفه، ولكن إن بدا لنا شيء ليس على ما يرام لن نشارك فيه، ولكن لا يمكن أن نقول كلمة ننسف بها جزءا من مشروعية ملكيتنا”
وأضاف بنكيران ” أن الله تفضل بالملكية على هذا البلد، فالمغاربة على الأقل منذ الاستقلال إلى الآن، يقولون الله – الوطن – الملك، ونحن مرتبطون معه بالبيعة وهو التزام شرعي بيننا وبينه، وهذا لا يعني أن لا ننتقد ولكن علينا أن ننتبه إلى أمرين هما أن ننتقد بالأدب اللازم ودون المساس بالمشروعية”.
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5 تعليقات
هههه كال ليك ماكايخد مقابل وديك سبعة ملايين ماشي مقابل؟
النفاق بعينيه .ام لم تستحي فقل ماشءت .تقاعد 7ملايين لا توجد حتى في الدول الغنية .هل تساءلت لمادا منح لك هدا التقاعد ؟
اسي بنكيران واش عرفتي بان المغاربة صوتو على حزب اخر ،علاش؟ حيت الشعب ما شاف منكم والو غير الهدرة او المشادات الكلامية او كل واحد كيدافع على بلاصتو
والله مكتحشم،نتا والحكومة ديالك،عطيناك صوتنا باش تمثلنا،ساعة طلعتي اكبر حليقي،متنساش 30 مليون كتسناك يوم القيامة،أنا بعدا والله منسمح ليك
لا حول و لا قوة اللا بالله
لقتينيي ولد الناس
اما غتسمعك اش كتسوى
الى ,,,,,,