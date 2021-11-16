خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021-11-16 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وقال المشير خليفة حفتر بمناسبة إعلان ترشحه: “أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة”، مشيرا إلى أنه “لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء”.

وأضاف: “أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها”، مؤكدا أن “ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها”.

وأكمل: “أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫20 تعليقات

  1. عرفت ليبيا حروب وتخريب وتدمير اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا كذالك لهذا لهذا الشعب الليبي يريد الإصلاح والمصداقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

  4. لقد تدمرت ليبيا الشقيقة بالحروب الأهلية والأن تدمر مرة أخرى على يد هذآ الإرهابي الذي كان يقتل أبناء الشعب الليبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه

  5. لماذا لم يخجل من نفسه إنه لا يستحق المنصب. الذي يستحقه بكل جدارة ومصداقية وشفافية هو من يعرف التصرف والمعاملة الحسنة بين المواطنين والمواطنات الليبيون وتغير ليبيا الشقيقة إلى الأفضل….

  9. لماذا هذآ النظام العسكري الإرهابي يتقدم إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة ألم يخجل من نفسه. لطفك يارب ستصبح ليبيا الشقيقة مثل الجزائر التي خربها النظام الجزائري العسكري الإرهابي حسبي الله ونعم الوكيل.

  11. من يتجرأ إلى اللجوء إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا الشقيقة يجب ان يتحلى بصفات معمر القذافي رحمه الله بواسع رحمته لأنه ببساطة كان رجل بامتياز ومصداقية.

  12. قال تعالى في كتابه الكريم (قلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صدق الله العظيم)ولكن مثل هؤلاء الإرهابيين لايعرفون معنى هذه الآية الكريمة.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  13. ما كفايا من القهر و الحكرة والقتل والدمار والعنصرية وغيرها.اللبيون يريدون التغير والاصلاح وليس زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد الشقيق.ليبيا.

  16. أنا أعتقد أنه لايقدر على قيادة البلد الشقيق ولايستطيع الدفاع عنه واسترجاع حقوقهم المشروعة مهضومة من طرف المفسدين. بل له قدرة وطاقة للهب والسرقة أموال الشعب الليبي….

  17. لولا هؤلاء الإرهابيين والمفسدين لأصبحت ليبيا الشقيقة أغنى بلد عربي .ولكن للأسف الشديد دمروها وخربوها .وكل ما نقول إن الله يمهل ولا يهمل ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  18. يجب على الشعب الليبي ان يقوموا بوقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة من أجل رد الاعتبار لهم وكرامتهم فوق كل شيء. كما يعبرون عن رفضهم القاطع لهذا السفاح…

  19. لقدر الله وفاز بهذه الانتخابات الرئاسية كونوا على يقين أن الدولة ليبيا الشقيقة ستنهار وستدمر اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا كذالك.لطفك بهم يآرب

  20. أظن أن السيد سيف الاسلام القذافي هو الرجل المناسب المتكامل سيكون أشد مصداقية وشفافية هو من سيعرف التسير لمستقبل مشرق وأفضل بكثير من السابق ….

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