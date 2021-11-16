الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم تزور مسقط رأسها بالناظور

2021-11-16 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - الناظور

حلت الوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم، نهاية الأسبوع المنصرم، بمسقط رأسها بجماعة بني شيكر، بإقليم الناظور.

ورفقة والدتها، زارت نجاة بلقاسم منزل أسرتها بجماعة بني شيكر، كما قامت بجولة رفقة عدد من الفاعلين الجمعويين والمسؤولين المحليين، لعدد من المرافق والمآثر السياحية المعروفة بالمنطقة.

وتزور الوزيرة الفرنسية ذات الأصول المغربية، مدينة الناظور، بدعوة من إدارة المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة.

وستحضر الوزيرة والسياسية الفرنسية، والمغربية الأصل أطوار وفعاليات المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة الذي يحتفي هذه السنة بدورته الـ10، حيث ستتسلم الجائزة الدولية “الذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. السيدة نجاة بلقاسم تزور بيت طفولتها وعائلتها …فهدا مفخرة لها ولعائلتها حيث نجحت في صعودها السياسي بفرنسا التي احتلتنا ، والان ، جاءت دورها لتساعد قريتها وسكانها لترتقي الى مصف راقي….

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