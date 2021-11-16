تنسيقية تنضم للاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون الوظيفة الصحية
هبة بريس _ الرباط
واستنكرت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة في بيان لها ما سمته بتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، ومحاولة طبخه بعيدا عن قطاع الصحة، وعن الشغيلة والنقابات الممثلة لها، وهذا أكبر هجوم على كل المكتسبات.
أعلنت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انضمامها للوقفات الاحتجاجية التي دعت لها النقابات الخمسة العاملة في القطاع، على الصعيد الوطني، المقرر تنظيمها يوم اليوم الثلاثاء، أمام المؤسسات الصحية، والمندوبيات الصحية.
واستنكرت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة في بيان لها ما سمته بتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، ومحاولة طبخه بعيدا عن قطاع الصحة، وعن الشغيلة والنقابات الممثلة لها، وهذا أكبر هجوم على كل المكتسبات.
وعبر تقنيو الصحة، عن رفضهم الزحف على مكتسبات التقنيات والتقنيين الإداريين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية
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للحكومة الحق بمعية البرلمان الحق المطلق في سن قوانين وتغييب النقابات لاننا نعلم ما وصل اليه القطاع من طرف هؤلاء وينبغي تطبيق القانون فور المصادقة عليه وتوقيف وخصم الاجرة لكل من عرقله او رفضه او ساهم في دلك باركة من الاتجار في البشر وصحة البشر او اهمال المريض والتنكيل بعاءلته