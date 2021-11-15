إسبانيا تعرض وساطتها بين المغرب والجزائر

قالت مصادرصحفية ان إسبانيا دخلت على خط الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر .

و ذكرت صحيفة “أل اسبانيول”، نقلا عن مصادر من وزارة الخارجية الإسبانية، أن حكومة مدريد، عرضت نفسها كوسيط لحل الخلافات بين المغرب والجزائر.

ومع تزايد التوتر بين المغرب والجزائر، تواجه الدبلوماسية الإسبانية تحديا كبيرا للحفاظ على التوازن في علاقاتها مع كلا البلدين.

بدورها تقول صحيفة “إل باييس” إن سعي مدريد لجعل علاقاتها متوازنة مع القوتين المتنافستين على الهيمنة في المنطقة المغاربية، بات شبه مستحيل بعد تصاعد التوتر

ومع قرار الجزائر إغلاق خط الغاز المار عبر المغرب، تجد إسبانيا نفسها في خطر الوقوع في “فخ التوتر” المتصاعد بين البلدين.

وتنقل الصحيفة، نسبة إلى مصادرها، أن الوضع “خطير للغاية” بالنظر إلى أن الدولتين غارقتين في سباق التسلح.

وتشير الصحيفة إلى أنه رغم أن لا أحد طلب وساطة إسبانيا، إلا أن مدريد أمامها فرصة القيام .

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