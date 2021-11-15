Egyptian security forces stand guard outside the court during the trial of human rights lawyer and ex-presidential candidate, Khaled Ali in Cairo, Egypt, January 3, 2018. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

الشرطة البريطانية تكشف هوية القتيل بانفجار ليفربول

2021-11-15 / 9:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشفت الشرطة البريطانية، الاثنين، عن هوية القتيل في حادث مستشفى ليفربول، وقالت إن اسمه، عماد السويلمين Emad Al Swealmeen، وإنه يبلغ من العمر 32 عاما.

وقال كبير مفتشي المباحث، أندرو ميكس، “تحقيقاتنا مستمرة إلى حد كبير، ولكن في هذه المرحلة نعتقد بقوة أن المتوفى هو عماد السويلمين”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

ووقع انفجار ليفربول، صباح الأحد، عندما توقفت سيارة أجرة خارج مدخل مستشفى ليفربول للنساء، قبل أن يمزقها انفجار وتشتعل فيها النيران.

وتقول الشرطة إن الانفجار سببته عبوة ناسفة محلية الصنع، وقد توفي نتيجته الراكب في السيارة.

وأضاف ميكس أن “القتيل على صلة بعناوين في شارع روتلاند وشارع ساتكليف حيث لا تزال عمليات البحث جارية”، مضيفا “نعتقد أنه عاش في عنوان شارع ساتكليف لبعض الوقت، وكان قد استأجر مؤخرا منزلا في شارع روتلاند”.

وأكد أن تركيز الشرطة ينصب على عنوان شارع روتلاند حيث حصلت الشرطة منه على “مواد (أدلة) هامة”، وفق شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتعتقد الشرطة البريطانية إن القتيل قد يكون متورطا في الهجوم، بعد أن قام سائق سيارة الأجرة التي كان يستقلها باحتجازه في السيارة قبل الهروب منها.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشجاعة و “حضور عقل” السائق الذي قد يكون تصرفه أنقذ كثيرا من الأرواح.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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