إيطاليا : مغربي يضرم النار في نفسه احتجاجا على طرده من العمل

عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

أقدم مهاجر مغربي على إضرام النار في جسده، في محطة عامة للتزود بالوقود بمدينة تشيزينا ، ما تسبّب في حالة هلع وفزع بين المواطنين.

وذكرت مصادر مطلعة ان المهاجر المغربي يبلغ 41 سنة من عمره ؛ كان في حالة غير طبيعة وعمد إلى سكب البنزين على جسده بالكامل وإشعال النار ليصاب بحروق من الدرجة الثالثة، قبل أن يتم حمله على وجه السرعة إلى مستشفى ” بوفاليني” بتشيزينا لتلقي العلاجات الضرورية، وسط تخوف من أصدقائه ومعارفه من أن تؤدي الحروق إلى حتفه.

ووفق مصادر الجريدة، فإن إقدام الرجل على إحراق نفسه كان احتجاجا بعد أن اشتدت الأزمة الإجتماعية والمعاناة النفسية ، خاصة بعد طرده من العمل،وهو ما أدخله في حالة من الهيستيرية.

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الأمن من إخماد النيران، التي تسببت في إصابته بحروق متفاوتة الخطورة بكلتا يديه، مما استدعى نقله إلى المركز الاستشفائي لتلقي العلاج، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية بالمنطقة بحثا قضائيا للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وخلف إقدامه على إضرام النار في جسده تذمرا في صفوف أبناء الجالية بإيطاليا.

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