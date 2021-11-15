في زيارة هي الأولى ..وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب

2021-11-15 / 8:01 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “وزير الدفاع، بيني غانتس، سيتوجه إلى المغرب الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين، أواخر العام الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن “وزير الدفاع بيني غانتس سيقوم بزيارة أمنية إلى المغرب في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن غانتس سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط، وسيلتقي بوزيري الدفاع والخارجية المغربيين.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، أن زيارة غانتس ستعكس أهمية العلاقات بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي، وأن هناك أعمالا مهمة سيقوم بها لتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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