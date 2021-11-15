” الجمارك ” تححز كميات كبيرة من البضائع المهربة والمحظورة

هبة بريس _ الرباط

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الفرقة الوطنية للجمارك قامت، أمس الأحد، بمداهمة مخزنين بمدينة الدار البيضاء وحجز كميات كبيرة من البضائع المهربة و المحظورة.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه ” في إطار مهامها الاستراتيجية الرامية إلى حماية الصحة العامة ومكافحة ظاهرتي التهريب والغش التجاري، قامت الفرقة الوطنية للجمارك بتعاون مع كل من المديرية الجهوية للجمارك طنجة المتوسط والمديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات، وبتوجيه من المصالح المختصة بالإدارة المركزية وتحت إشراف النيابة العامة صبيحة يوم الأحد 14 نونبر 2021، بمداهمة مخزنين بمدينة الدار البيضاء وحجز كميات كبيرة من البضائع المهربة و المحظورة “.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد إجراء الحجز ومعاينة البضاعة، وقفت المصالح الجمركية على حقيقة أن هذه البضائع هي عبارة عن مائتي وستين ألف (260.000) أسطوانة أكسيد النيتروز، والذي يستعمل كمخدر شديد الخطورة على صحة الإنسان، كما أسفر الحجز عن ضبط بضائع أخرى تتمثل في كمية مهمة من الهواتف النقالة وأجهزة كمبيوتر وألبسة متنوعة (سراويل، أقمصة …..)، فضلا عن عشرة (10) زوارق مطاطية تستخدم في تهريب المخدرات والهجرة السرية.

وخلص البلاغ إلى أن التحريات الجمركية مازالت جارية لكشف مختلف ملابسات العملية وتحديد كافة الفاعلين والمتواطئين قصد تقديمهم الى العدالة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0