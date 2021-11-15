وزير الخارجية الإسبانية يصف المغرب ب”الشريك الاستراتيجي” ويكشف عدم عودة السفيرة بنعيش

2021-11-15 / 5:47 مساءً
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هبة بريس

وصف وزير الخارجية الاسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، المغرب بالشريك الاستراتيجي على جميع المستويات، مضيفا “كلانا يريد علاقة تقوم على نفس الركائز: الثقة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل.

وقال الوزير في حوار مع صحيفة اسبانية “لا توجد إجراءات أحادية الجانب. نحن في طريق جيد”.

واعترف المسؤول الحكومي، بعدم حدوث لقاءات ثنائية على مستوى رئيسي حكومة البلدين، كما كشف عدم عودة السفيرة كريمة بنعيش الى مدريد بعدما سحبها المغرب، مسترسلا بالقول “تعمل الدبلوماسية دائما بحذر، وخاصة من أجل أهداف متوسطة وطويلة المدى. المهم ليس القيام بعمليات تجميلية، ولكن إرساء أسس علاقة متينة، علاقة القرن الحادي والعشرين”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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