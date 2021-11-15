صورة تعبيرية

مصرع ابنة نائب عمدة سلا في حادث انفجار قنينة غاز

2021-11-15 / 5:18 مساءً
21
هبة بريس - الرباط

لقيت ابنة نائب عمدة سلا، مصرعها، وأصيبت زوجته بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انفجار قنينة غاز بمنزله.

ووقع الحادث، صباح يومه الاثنين، بمنزل النائب الرابع لعمدة مدينة سلا، محمد النجار بمنزله بحي السويسي بمدينة الرباط.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح المختصة الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات، فيما نقلت الزوجة الى المستشفى العسكري لتلقي العلاجات اللازمة، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. استنفار أمني بسبب جثة متحللة قرب المسبح الكبير

الرباط.. استنفار أمني بسبب جثة متحللة قرب المسبح الكبير

2021-11-15 / 3:27 مساءً
Photo of جريمة قتل بشعة تهز سيدي سليمان.. و الأمن يوقف الجناة

جريمة قتل بشعة تهز سيدي سليمان.. و الأمن يوقف…

2021-11-15 / 9:27 صباحًا
Photo of حادث تصادم بالطريق السيار يشل حركة السير بين الرباط والقنيطرة

حادث تصادم بالطريق السيار يشل حركة السير بين الرباط…

2021-11-14 / 11:27 صباحًا
Photo of طنجة..خلاف حول سومة الكراء ينتهي بجريمة قتل بشعة والأمن يوقف الجاني

طنجة..خلاف حول سومة الكراء ينتهي بجريمة قتل بشعة والأمن…

2021-11-13 / 3:48 مساءً
Photo of العيون.. إيقاف 114 مرشحا للهجرة السرية

العيون.. إيقاف 114 مرشحا للهجرة السرية

2021-11-13 / 9:40 صباحًا
Photo of جريمة بشعة تهز فاس.. مقتل ثلاثيني على يد مختل عقليا

جريمة بشعة تهز فاس.. مقتل ثلاثيني على يد مختل…

2021-11-13 / 9:19 صباحًا
Photo of برشيد.. سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال

برشيد.. سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال

2021-11-12 / 5:45 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ببحر البوران

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ببحر البوران

2021-11-12 / 2:12 مساءً
Photo of توقيف خمسيني وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر الهيرويين بالفنيدق

توقيف خمسيني وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر…

2021-11-12 / 10:43 صباحًا
Photo of مكناس.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي بمحكمة الأسرة متلبسا بتلقي رشوة

مكناس.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي بمحكمة الأسرة متلبسا بتلقي…

2021-11-12 / 10:06 صباحًا

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق